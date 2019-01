Valdir do Foto é pré-candidato a prefeito de Santo Antônio da Platina

É amigo pessoal do governador Ratinho Junior

As eleições majoritárias (prefeito) e proporcionais(vereador) serão realizadas no dia quatro de outubro do ano que vem.Santo Antônio da Platina já tem o primeiro pré-candidato a prefeito:Valdir Domingos de Souza (DEM).

Vavá ou Valdir do Foto, como é conhecido, tem 60 anos, foi eleito vereador quatro vezes e presidente da câmara em três oportunidades.

Ficou viúvo de Marcília em dezembro de 1997.Foi presidente do Clube Platinense com gestões admiráveis.

Prestou serviços para jornais,polícia, entidade beneficentes, mas há vários anos tem como maior faturamento os vídeos e fotografias de casamentos de toda a região.

Mantém como esteio, além da fé religiosa, os amigos e familiares, os filhos Geruza e João Pedro, os netos Davi, Daniel e Ana Laura e a atual namorada, Gisele. Tem amizade com o recém-empossado governador há muitos anos e é sogro de Daniel Vilas Boas Rocha, que acaba de assumir a chefia de gabinete de Ratinho Junior.

A confirmação foi feita por Valdir na tarde desta quarta-feira,dia dois, e deve alterar todo o quadro sucessório platinense.Por enquanto, existe apenas um pré-candidato, além do próprio fotógrafo. É o atual chefe do executivo, Professor Zezão(PHS), que provavelmente tentará a reeleição, mas pode haver uma composição num futuro próximo.