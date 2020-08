Valdir do Foto está fora da eleição de 2020

Atendendo ordem de Pedro Deboni ele não será candidato a nada

O ex-vereador Valdir Domingues de Souza (DEM) não será candidato a prefeito, vice e nem vereador nas eleições de 15 de novembro de 2020. Ele não quer “fermentar” mais a pré-campanha e desistiu, influenciado pelo correligionário e patrão deputado Pedro Deboni Lupion, que simplesmente o descartou.

Até anteontem o fotógrafo era prestigiado pelo parlamentar; ontem, com a saída de Pedro Claro do pleito, já o desprezou; hoje promete algum cargo após a eleição e amanhã, é capaz de nem o reconhecer mais na rua. O modus operandi de Pedro Deboni é politicamente assim, imediatista e infiel.

Há informações não confirmadas que o retratista ficaria com a vaga atual de Edimar Alboneti (assessor parlamentar com rendimento mensal líquido de R$ 5.356,96). Isso, se Edão, como é conhecido, ganhar a prefeitura de Barra do Jacaré este ano. Lembrando que, em outubro de 2013, esse político teve seu mandato cassado pelo juiz da 57ª Zona Eleitoral, juntamente com sua vice, Edina Aparecida dos Santos (DEM), por abuso de poder político e uso de bem público durante a campanha eleitoral em 2012.

Em entrevista ao npdiario nesta segunda-feira, dia 17, Flávio Mayorky anunciou que será o candidato a chefia do executivo, e Valdir já aceitou, “a não ser que o grupo tome outra decisão”, afirmou. Grupo quer dizer Pedro Deboni, o mandatário, a quem se deve sempre obedecer sem nenhum tipo de contestação.

Mayorky é um homem de bem e merece ser respeitado, o que não aconteceu com Vavá, simplesmente limado do jogo eleitoral sem absolutamente nenhuma consideração.

Agora, é aguardar a campanha que começa dentro de poucos dias.

Foto: Valdir (primeiro à esquerda)junto com Pedro Pavoni (ex-presidente da Subseção da OAB), desembargador Adalberto Xisto Pereira, e o juiz Pedro Chemin, quando da visita ao npdiario do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, em julho de 2019