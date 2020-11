Valter do Salão é nome forte para vereador em Santo Antônio

É um nome conhecido dos platinenses pelo trabalho principalmente na saúde

Valter do Salão é um entre os mais de 100 candidatos a vereador em Santo Antônio da Platina, que está no final de sua campanha, especificamente ele, com a certeza de um trabalho bem feito ao longo deste período desafiador. Diante da realidade proporcionada pelo Coronavírus (Covid-19) que impôs aos candidatos uma forma de fazer campanha totalmente diferente de outras eleições, Valter tem mostrado conduta exemplar.

É casado com a Professora Ana Maria com quem tem uma filha, Ana Vitória. Atende em seu salão na Rua Wenceslau Braz onde conquistou ao longo dos anos mais do que a fidelidade dos clientes, mas amigos que reconheceram nele além do profissional, um cidadão honesto, comprometido com a atividade e com as carências e necessidades de entidades e o Hospital Nossa Senhora da Saúde (HNSS).

Aliás, falar em Hospital é lembrar rapidamente do Valter do Salão, até porque, abraçou a causa da ‘Saúde em primeiro lugar’, envolvendo-se assiduamente na organização de eventos solidários como show de prêmios, jantares, coquetel, enfim, tudo isso com o intuito de arrecadar recursos para que entidades e, principalmente, o HNSS tivesse meios de agregar valores para suprir com as necessidades diárias.

Valter do Salão, como candidato a Vereador pelo PSB, concorrendo com o número 40040, tem como bandeira principal a saúde, porém, ressaltou ao longo de sua campanha, que vai se dedicar também para assuntos importantes como segurança, educação, infraestrutura urbana, geração de empregos.

“Concorro a uma cadeira do Legislativo, cujo papel principal é legislar e fiscalizar; legislar apresentando projetos que beneficiem a população, que facilitem irmos aos companheiros deputados para buscar emendas; e, fiscalizar a aplicação do dinheiro público por parte do Executivo.

Pretendo ser um vereador muito atuante e comprometido com a função, porque o eleitor não quer ver em mim um legislador aventureiro, ao contrário, em todo o envolvimento que tenho com ações sociais, deixo evidente meu empenho, minha função de liderança com o intuito de obter bons resultados e ter a satisfação de juntos disponibilizarmos recursos para a saúde do município, em questão, o Hospital Nossa Senhora da Saúde que, por sinal, é a mina dos meus olhos, setor que abracei e tenho a honra de lutar para que sempre tenha condições de se manter e atender a população com qualidade”, destacou.

Quando Valter fala em ter apoio pode-se dizer que já tem meio caminho andado como é a evidência comprovada através de recente manifestação pública do Deputado Estadual Luiz Fernando Guerra (PSL) que fez questão de se colocar à disposição.

Valter ao longo da campanha tem corrido atrás de seus objetivos e nesta semana, várias lideranças da cidade estão se manifestando dando apoio à sua candidatura, espelhando-se no amigo e médico Dr. Cláudio Luiz que enalteceu o valor de Valter pelo seu envolvimento e comprometimento na ação entre amigo em prol do Hospital Nossa Senhora da Saúde; com o primeiro jantar com show de prêmios em outubro de 2018, onde foram sorteados um carro 0km, duas motos e arrecadado R$ 104 mil e 500 reais para o HNSS, enfim, um cidadão que não fez ou faz em período de campanha, mas ao longo de sua jornada diária.

Por estas e outras atitudes é que Valter do Salão é um nome forte.