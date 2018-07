Vara da Infância organiza curso para adoção de criança

Em Santo Antônio da Platina

A Vara da Infância e Juventude de Santo Antônio da Platina organiza a 2ª edição do Curso de Preparação para Pretendentes à Adoção. Será nos dias 15 e 16 de agosto, no fórum na Avenida Oliveira Motta, com início às 18h30m. A primeira edição aconteceu em agosto de 2017.

Para participar é necessário estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção.

A iniciativa também está aberta para técnicos e profissionais da área da infância e juventude. Os interessados devem comparecer no fórum até o dia três de agosto, com os documentos pessoais.

O objetivo é a troca de experiências, além de divulgação de informações sobre a base legal da adoção e direitos e deveres das famílias.