Vazamento de esboço de decreto platinense causa desconforto

Será tornada pública a íntegra somente neste sexta-feira

O prefeito Professor Zezão, desconfortável e constrangido, informou na noite desta quinta-feira, dia dois, ter ocorrido o vazamento na minuta da reunião online do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde da Covid-19. O órgão é integrado pelas chamadas forças vivas da comunidade(veja relação abaixo). Alguns (poucos) integrantes do comitê acabaram (por ingenuidade) vazando o esboço do Decreto, que será concluído nesta sexta-feira, dia três, como se já estivesse pronto.

Aumentaram as restrições, mas detalhes ainda não efetivados que poderão ser confirmados só amanhã saíram em aplicativos como WhatasApp e redes sociais como Facebook, o que causou evidente mal-estar, pois foi uma “traição” aos demais componentes do comitê, que delibera ouvindo as opiniões de todos.

Assim, a íntegra do Decreto será publicada nesta sexta-feira contendo alguns itens do esboço e outros não.

O Comitê Municipal de mobilização, fiscalização, combate e controle da Covid-19 no âmbito do Município é composto pelos representantes dos seguintes órgãos ou instituições:

I – Um representante da Secretaria Municipal de Saúde;

II – Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;

III – Um representante da Secretaria Municipal de Educação;

IV – Um representante da Secretaria Municipal de Gestão;

V – Um representante do Conselho Municipal de Saúde;

VI – Um representante do Departamento Municipal de Vigilância Sanitária;

VII– Um representante da Câmara de Vereadores;

VIII – Um representante do Hospital Regional do Norte Pioneiro;

IX – Um representante do Hospital Nossa Senhora da Saúde;

X – Um representante do CRM;

XI – Um representante do Pronto Socorro Municipal;

XII – Um representante da Procuradoria Jurídica Municipal;

XIII – Representantes do Ministério Público.

Também tem a participação dos seguintes colaboradores:

I – 19ª Regional de Saúde;

II – Associação Comercial e Industrial de Santo Antônio da Platina;

III – Núcleo Regional de Educação;

IV – Sindicato do Comércio Varejista;

V – Sindicato dos Empregados no Comércio;

VI – Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

VII – Sindicato Rural Patronal;

VIII – Associações de Pais e Mestres do Município – APMs;

IX – Atenção Primária em Saúde;

X – Meios de Comunicação;

XI – Conselho Municipal de Assistência Social;

XII – Associação Médica Platinense.

O Comitê tem a seguinte estrutura:

I – Presidência;

II – Vice-Presidência;

III – Comissão Técnica;

IV – Comissão de Mobilização.

A Comissão Técnica é composta pelas seguintes instituições:

I – Secretaria Municipal de Saúde;

II – Departamento Municipal de Vigilância Sanitária;

III – Hospital Regional do Norte Pioneiro;

IV – Hospital Nossa Senhora da Saúde;

V – CRM;

VI – Associação Médica Platinense;

§ 3º. A Comissão de Mobilização será composta pelos representantes das seguintes

instituições e entidades:

I – Secretaria Municipal de Saúde;

II – Secretaria Municipal de Educação;

III – Secretaria Municipal de Assistência Social;

IV – Ministério Público;

V – Câmara de Vereadores;

VI – Policia Militar;

VII – Conselho Municipal de Saúde;