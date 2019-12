Vectra bate em ônibus e mulher de 63 anos morre

Hoje de madrugada em Bandeirantes

Colisão frontal entre um GM Vectra (placa AQH-6085/Curitiba) e um ônibus MB/ MPolo de Jundiaí/SP causou a morte de uma mulher em torno de 04h15m desta segunda-feira, dia 23, no KM 436 da PR-436, em Bandeirantes.

Os postos das Polícias Rodoviárias Estaduais de Santo Antônio da Platina (sargento Fábio e cabo Kiyoshie) e Andirá atenderam a ocorrência, assim como a Civil e o Corpo de Bombeiros (soldado Adriel) bandeirantenses.

O condutor do carro João Vicente, 74 anos, teve ferimentos médios, e a passageira Elizabeth Barreira da Silva Vicente , 70, machucados leves, porém Nelly Keiko Miayazaki (foto) , 63 anos, perdeu a vida no local e o corpo foi encaminhado ao IML(Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.

Trafegava o veículo Vectra pela rodovia no sentido de Bandeirantes ao Entroncamento da PR-855 e bateu de frente no coletivo. No ônibus ninguém se feriu.