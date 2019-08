Vegas Eventos apresenta a Noite do Rock no sábado

Dia 10 de agosto

Neste sábado, Vegas Eventos apresenta um ótimo programa para o seu fim de semana, a Noite do Rock.

Contando com Shows ao vivo e porções deliciosas, o evento é em comemoração ao Dia dos Pais, e para toda a família.

Programação

Banda Rock Retrô tocando o melhor Rock Clássico Internacional Anos 80;

Banda Veins com uma participação mais que especial da Donna Loka com o melhor do Rock Nacional.

Ingressos antecipados!

Maiores informações pelo fone 43 9 9977 9878.