No centro de Santo Antônio da Platina

Nesta sexta-feira, dia 28, Vegas Pub apresenta show ao vivo com Madame 8 das 21 horas até meia-noite, no centro de Santo Antônio da Platina.

No sábado, dia 29, no mesmo horário será a vez de Clichê Acústico.

Aproveite o fim de ano com estilo e segurança num ambiente moderno, climatizado e top em todos os sentidos.

Telefone (43) 3534-7406.