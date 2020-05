Veículo roubado é encontrado em canavial de Jacarezinho

Camionete já foi devolvida para o proprietário

Na manhã deste sábado, dia 16, às 10h26m, uma Toyota Hilux foi encontrada escondida num canavial localizado na zona rural de Jacarezinho.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o veículo havia sido furtado no dia anterior (15), sexta-feira.

Por isso, a camionete foi apreendida e entregue na 12ª SDP (Subdivisão Policial). As investigações continuam.