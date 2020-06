Veículo roubado é encontrado em empresa platinense de autopeças

Suspeito não assumiu autoria do pretenso crime

No final da manhã desta quarta-feira, dia 24, às 12h30m, um carro furtado foi encontrado numa empresa de autopeças localizada na rodovia BR-153, no Jardim Bela Vista em Santo Antônio da Platina. O crime aconteceu no dia 25 do mês passado, no município de Londrina.

De acordo com as informações, a apreensão do automóvel ocorreu devido à ação conjunta realizada pelas agências do 2º e 5º Batalhões da Polícia Militar e à denúncia anônima recebida, a qual informou a existência do Toyota Corolla branco no estabelecimento em questão.

No local, a denúncia foi constatada, pois foi possível encontrá-lo. O proprietário afirmou ter comprado e que não tinha conhecimento do roubo. As placas de identificação eram clonadas de outro veículo da mesma marca e modelo, entretanto, os chassis são diferentes.

À vista disso, o homem de 35 anos foi preso (acusado de receptação) e o veículo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.