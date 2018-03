Veja programação completa da 21ª Cavalgada dos Três Corações

Entre os dias 20 e 22 de abril em Ribeirão Claro

A prefeitura de Ribeirão Claro divulgou a programação completa da 21ª edição da Cavalgada Ecológica dos Três Corações, que acontece no bairro rural Três Corações entre os dias 20 e 22 de abril. A festa é promovida pela prefeitura em conjunto com a Associação Rural de Ribeirão Claro.

O desfile para a escolha da rainha e princesas abrem a festa na sexta-feira (20), às 19h30, seguido pelo rodeio profissional e show com a dupla Jad e Jefferson.

No sábado (21), cavalgada com saída do distrito industrial a partir das 9h. Às 20h, segunda etapa do rodeio profissional e com Anderson e Leandro. No domingo (22), final do rodeio profissional às 19h e show com o Jonathan Azevedo.