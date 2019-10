Veja quem são os candidatos ao Conselho Tutelar de Santo Antônio

Eleição será no próximo domingo

Integrante do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente , o Conselho Tutelar é um órgão público municipal.

Tem como missão representar a sociedade na proteção e na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, contra qualquer ação ou omissão do Estado ou dos responsáveis legais, que resulte na violação ou ameaça dos direitos estabelecidos pelo ECA(Estatuto da Criança e do Adolescente).

A eleição acontecerá no próximo domingo, dia seis, na Colégio Estadual Ubaldino do Amaral no período das oito às 17 horas. São necessários o título de eleitor e documento com foto. Serão utilizadas as urnas eletrônicas emprestadas da Justiça Eleitoral.

Confira abaixo os candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar Gestão 2020-2023.

O mandato é de quatro anos.