Veja vídeos da prisão de dois bandidos com 1,7 tonelada de maconha

No trevo da entrada de Bandeirantes

Aproximadamente 1,7 toneladas de maconha foram apreendidas nesta quinta-feira, dia nove,num caminhão por policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC).Após perseguição com apoio de helicóptero,o bloqueio foi no trevo da entrada de Bandeirantes.

Dois bandidos buscaram o entorpecente no Mato Grosso do Sul e seguiam para São Paulo. O motorista receberia dez mil reais como pagamento.

O acompanhamento tático começou em Cornélio Procópio, com o suporte do Grupamento de Operações Aéreas (GOA).O motorista do caminhão, num primeiro momento, não obedeceu a ordem de parada.A droga estava numa parede falsa na carroceria.A delegada responsável pela operação, Camila Cecconello, informou que as investigações continuam para tentar identificar outros envolvidos.