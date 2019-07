Veja vídeos e depoimentos do assassino de Quatiguá/Guapirama

Não responderá pelo crime em liberdade

A prisão em flagrante de Adelmo Aniballe Cordasco Prado (fotos e vídeos) foi transformada em preventiva. Assim, não poderá responder em liberdade pelo feminícidio cometido em Guapirama, distante 23 quilômetros de Quatiguá, onde morou com a ex-esposa, Luciane Rita (fotos), 30 anos, durante cinco anos e com a qual tem duas crianças, de dois e três anos.

Num depoimento apresentando contradições, o rapaz de 27 anos, mostra frieza.

O corpo ainda não foi sepultado porque, por imposição legal, é preciso ter a certeza de que o cadáver é mesmo de Luciane.

O Instituto Médico Legal de Resende (IML) de Jacarezinho o levou para Londrina, já que apenas um exame de DNA poderá identificar o corpo.É possível que o laudo saia hoje ou amanhã, mas não é certeza.

A população local está indignada e organiza um protesto com passeata ruas de Quatiguá na manhã do próximo sábado, dia 13. A ideia é não deixar cair no esquecimento os casos semelhantes ocorridos neste ano (em fevereiro um homem matou a esposa a golpes de botijão de gás).

