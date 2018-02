Vereador assassinado iria se encontrar com Romanelli em Curitiba

Parlamentar lamenta morte

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto) lamentou, na tarde desta terça-feira, dia seis, a morte do vereador do PV de Barra do Jacaré, Elton Alexandre de Aguiar Mata, o Coruja, que foi baleado em fogo cruzado na BR-376 nesta manhã durante tentativa de assalto, nos Campos Gerais.

O vereador estava a caminho de Curitiba para se encontrar com Romanelli e outras lideranças políticas na Casa Civil sobre as demandas da cidade.

“Elton era um batalhador. Uma liderança que se foi jovem, mas que certamente deixa uma história de compromisso com o bem das pessoas”, afirmou o líder do governo na Assembleia Legislativa.

