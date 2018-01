Vereador de Carlópolis recebeu dinheiro de empresários para compra de votos

Segundo Promotoria de Justiça

Um vereador da Câmara Municipal de Carlópolis foi acionado pela Promotoria de Justiça da comarca por receber dinheiro de dois empresários para compra de votos, visando sua reeleição em 2016. Os empresários, também requeridos na ação, prestavam serviços de limpeza urbana para o Município e davam o dinheiro em troca da manutenção do contrato sem licitação.

De acordo com a ação civil pública, ajuizada nesta terça-feira, dia 23 , o edil aproveitou-se do cargo para receber indevidamente dos empresários vantagem econômica de R$ 2 mil, valor não declarado à Justiça Eleitoral. O agente público, segundo a Promotoria, pertencia à base política do prefeito na época dos fatos e teria poder de mando sobre os contratos de limpeza das vias públicas.

Nesse contexto, a Promotoria de Justiça requer na ação a indisponibilidade de bens dos envolvidos, o afastamento cautelar do vereador do cargo público e a condenação dos requeridos por enriquecimento ilícito e violação dos princípios da administração pública.