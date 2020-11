Vereador eleito Eduardo Ferreira é promessa certa na política platinense

Retidão de caráter o credencia a participar ativamente da vida política local

Gilton Fagundes, sim, é este o nome do radialista Eduardo Ferreira (fotos) que se candidatou a vereador e ganhou em Santo Antônio da Platina com 628 votos (2,87% do total dos válidos) ficando na quarta colocação. Ele visitou o npdiario.

Nascido em Jacarezinho, onde frequentou a Escola Estadual Imaculada Conceição, trabalhou 31 anos na Rádio Difusora Platinense, líder de audiência no período da tarde com seu carisma, voz suave como veludo cotelê, ajuda comunitária, música e simpatia irresistível.

Morou também em Curitiba. Torce pelo Santos, mas nunca escondeu sua admiração pelo Athetico Paranaense.

Tem 53 anos e é casado com a meiga Marinalva, com a qual tem um filho, Eduardinho, 12.

Homem religioso, é pregador da igreja Metodista e sempre foi respeitado pela sua postura alegre e colaborativa.

Pretende agir em várias frentes, destacando apoio a iniciativas que gerem empregos, além de apostar no esporte e no desenvolvimento econômico-social.

Apoiou a chapa majoritária Professor Zezão/ Chico da Aramon.