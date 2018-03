Vereador explica vídeo que circula no Norte Pioneiro

Ele ainda não era pessoa pública

O vereador de Santo Antônio da Platina, Rudinei Benedito Esteves (fotos) explicou na manhã desta segunda-feira, dia cinco, um vídeo curto que circula no aplicativo Whatsapp e redes sociais.Ele aparece com um maço de notas de cem reais e chega a falar um palavrão.



Na época, cerca de três anos atrás segundo contextualizou, trabalhava como kiteiro e tinha recebido dinheiro do trabalho, tendo gravado o vídeo e postado no grupo dos colegas de serviço.

“Eu não era vereador e foi uma brincadeira com amigos, só isso”, assinalou.

Hoje, Rudi tem 35 anos, está casado e vive bem, continuando sua vida social tranquila e profissional como vendedor de veículos e imóveis.Desconhecido para a maioria, conquistou 626 votos e foi eleito pelo PMDB na coligação “Agora é a Vez do Povo”, que tinha Cláudio Cação como candidato a prefeito numa aliança com PTB e PPS.