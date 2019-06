Vereador fala na TV sobre aumento de subsídios (vídeo)

Ao vivo pela Record

O vereador Luciano Vermelho (PTB), foi entrevistado pelo jornalista Heródoto Barbeiro, âncora do Jornal da Record News.

Foi ao vivo em rede nacional e o assunto a primeira votação do aumento do subsídio dos vereadores de Santo Antônio da Platina.

Criado em 2011 como o primeiro telejornal transmídia do País, o JR News aperfeiçoou esse inédito formato. Atualmente, a equipe do programa investe em lives para ampliar o conteúdo oferecido ao público, exibindo até mesmo a reunião de pauta. E tudo isso em diversas plataformas.

Desde a estreia, surpreendeu ao ser transmitido também pela internet, através do Portal R7. Ainda naquele começo, o editor-chefe e âncora Heródoto Barbeiro interagia com os telespectadores nos intervalos, pelas redes sociais.

A transmissão na Record News e no portal continua, mas o perfil multiplataforma do telejornal foi ampliado. Agora, a interatividade com o público se expandiu.

