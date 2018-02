Vereador morto era professor em Barra do Jacaré e Santo Antônio da Platina

Recebeu um tiro na cabeça

O corpo do vereador do PV de Barra do Jacaré, Elton Alexandre de Aguiar Mata (fotos) de 37 anos, será velado no Centro Cultural a partir das 20 horas.O espaço no legislativo local é pequeno. Será sepultado na manhã desta quarta-feira, dia sete, em horário a ser definido.

O professor de Física morreu hoje de manhã assassinado com um tiro na cabeça.

Ele era conhecido como “Coruja” e ficou num fogo cruzado no Km 536 da BR-376.Cinco carros-fortes foram alvo de uma tentativa de assalto.

Deixa um filho, Natan, de dez anos.

Dava aulas no Colégio Estadual Maria Francisca de Souza (Barra do Jacaré) e também em Santo Antônio da Platina (Rio Branco e Edith Souza Prado Oliveira).

A vítima estava com os também vereadores Edival Nascimento (PR) e Miguel Calixto (PSD).Miguel está neste momento no centro cirúrgico do Hospital Bom Jesus, de Ponta Grossa, e seu estado é gravíssimo por causa dos dois tiros, na cabeça e no pescoço.