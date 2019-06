Vereadores de Abatiá visitam Cobra Repórter

Nesta terça-feira

Os vereadores da cidade de Abatiá, João do Carmo (Zinho) e Sérgio Escarabel, estiveram nesta terça (11) no gabinete do deputado Cobra Repórter para uma visita, em seu gabinete, na Assembleia Legislativa.

“Foi muito bom receber os vereadores de Abatiá e conversar sobre a política local e do Paraná. Temos expandido nosso trabalho para o Norte Pioneiro e estamos trabalhando muito pela região”, reforçou o parlamentar, satisfeito e comprometido.