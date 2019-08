Vereadores de Jacarezinho questionam secretário

Respondeu perguntas dos parlamentares

O Secretário Municipal de Indústria e Comércio de Jacarezinho, Homero Pavan Filho, esteve no Plenário da Câmara Municipal na noite desta segunda-feira, dia 12. Ele atendeu a indicação dos vereadores Nilton Stein e Diogo Augusto Boato Filho.

Durante as explicações ele falou sobre a situação do Parque Industrial, Geração de Empregos, criação de pequenas e micro empresas, entre outros pontos. O vereador Nilton Stein destacou sobre a situação brasileira no índice de desemprego e em Jacarezinho. Já o vereador Sidnei Francisquinho, o Chiquinho Mecânico, enfatizou que ficou sabendo sobre empresas que poderiam instalar no município.

Para o Parlamentar José Isaías Gomes, o Zola, é importante que seja feita a infraestrutura no Parque Industrial. “Um absurdo a pessoa receber um terreno gratuitamente e futuramente querer vender num preço exorbitante para a própria Prefeitura”, desabafa Zola. Durante sua fala Edílson da Luz argumentou que atualmente o município de Jacarezinho paga o preço de situações anteriores. “Gestores que contribuíram muito em algumas área, mas em outras deixaram a desejar”, complementa.

O vereador André de Sousa Melo, Pastor André, explicou que recentemente ele e o vereador Chiquinho Mecânico estiveram na sede da PROTORK em Siqueira Campos. “Conhecemos a unidade. Eles explicaram que não existe a possibilidade de abrir um ramo da empresa neste momento em Jacarezinho, mas existem outras áreas que podem ser estudadas”, analisa Pastor André.

O Presidente do Poder Legislativo Fúlvio Boberg destaca que é importante esta prestação de contas dos Secretários Municipais na Câmara. “Com isto, várias dúvidas e questionamentos são explicados. Com a transmissão ao vivo a população também pode ficar ciente do que acontece em nossa cidade”, finaliza Fúlvio Boberg.