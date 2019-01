Vereadores destinam recursos para reforma do Cine Iguaçu

Em Jacarezinho

Um espaço cultural na área central de Jacarezinho que precisa de melhorias e reformas. Esse é o Cine Iguaçu (foto, que tem 57 anos e conta com uma grande capacidade de público e já foi palco de várias ações com público do município e de toda a região.

Os vereadores Fúlvio Boberg (MDB) e Patrícia Martoni (PDT) encaminharam a Emenda Impositiva 97/2018 que destina o valor de R$ 119.444,44 para a reforma e reativação do imóvel.

O investimento será encaminhado para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Segundo o documento o recurso será de R$ 69.444,44 através da vereadora Patrícia Martoni e os outros R$ 50 mil destinados pelo vereador Fúlvio Boberg.