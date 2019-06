Vereadores platinenses aumentam subsídio e revoltam população (vídeos)

Um projeto foi aprovado e o outro retirado de pauta

Os dois projetos propostos pela Mesa do Legislativo de Santo Antônio da Platina aumentando o subsídio de R$ 998 para R$ 4.251,73 (reajuste de 320%) e elevando de nove para 13 vereadores, foram tratados nesta segunda-feira, dia 24. E aconteceu literalmente tudo o que o npdiario previu: o aumento aprovado por 5 a 4 votos e o de ampliação das cadeiras de nove para 13 simplesmente retirado de pauta.

Os vereadores Buchecha(PHS) Luciano Vermelho (PTB),Jefferson Vernier (PHS) e Míriam Bonomo(PODE) se posicionaram contra e os outros, os vereadores José Jaime Mineiro (PSDB), Rudi (MDB), Genibaldo Marques (PSDB), Flavinho Mayork(PSDB) e Odemir Jacob Breno (PHS) favoráveis.

O reajuste será válido, se aprovado em segunda votação, para a próxima legislatura, a partir de 2021.

“Covardes!” “Vergonha!” e “Palhaçada! ” foram algumas das manifestações ouvidas pela plateia que lotou a câmara na noite desta segunda-feira, dia 24.

O Projeto de Resolução foi retirado porque não seria aprovado mesmo.

O projeto dos subsídios será levado para segunda votação em sessão extraordinária na próxima quinta-feira, dia 27, às 13h30m, quando a sede do Legislativo novamente estará lotada.

As conversas dos vereadores favoráveis com o presidente da casa, Breno, vazaram no microfone e todos puderam ouvir os membros da Mesa, desesperados, implorando para o presidente acabar a sessão.

Um fato engraçado ocorreu quando o vereador Genivaldo “mandou” um Policial Militar retirar uma pessoa do plenário. Tranquilo, o PM respondeu: “Não recebo ordens suas”. Os que estavam no entorno deram gargalhadas e gostaram da atitude do policial.

