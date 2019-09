Vereadores podem derrubar veto de Zezão ao aumento de subsídio (vídeo)

Na noite de hoje

Conforme o npdiario noticiou com primazia, o prefeito de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão(PHS) vetou o projeto de lei que autoriza o reajuste dos salários dos vereadores de R$ 998 para R$ 4.251.

Aprovado no Legislativo no dia cinco de agosto por cinco dos nove vereadores (Zé Jaime Mineiro, Rudi, Flavinho Mayorky, Breno e Genibaldo), vai gerar um impacto de R$ 351 mil a mais no orçamento municipal a cada ano, fora diárias e outras despesas.Se tivesse sido sancionado, os novos salários passariam a valer em 2021.

Mas, na noite desta segunda-feira, dia nove, o projeto volta ao plenário da câmara e para o veto ser derrubado é preciso maioria simples,ou seja, tudo indica que será isso o que ocorrerá.

Recorde a reação do público na primeira votação: