Vergonha: Carreta com carne tomba e é saqueada em Wenceslau Braz

Acidente foi na manhã deste domingo na PR-092

Uma carreta(placas de Várzea Grande/MT) com 27 toneladas de carne bovina tombou no KM 251 em torno das 11 horas deste domingo, dia 18,na PR-092, em Wenceslau Braz.

As Polícias Militar e Rodoviária Estadual não conseguiram evitar que toda a carga fosse saqueada por cerca de duas mil pessoas, todas crianças, jovens, mulheres, homens e idosos) sem o menor pudor (fotos e vídeos).

O caminhoneiro se feriu no acidente, sem gravidade, e foi encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião.

A interdição da rodovia durou quase três horas.

A apropriação é crime previsto no art. 169 do Código Penal e prevê prisão de um mês a um ano de prisão.

