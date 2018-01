Vestibular na Unopar de Ibaiti e Santo Antônio neste domingo

As inscrições ainda podem ser realizadas pela internet ou presencialmente nos polos

Os polos Unopar de Ibaiti e Santo Antônio da Platina estão com inscrições abertas para o vestibular de verão. A prova será realizada neste domingo, dia 28, às dez horas, e as inscrições podem ser realizadas pelo site unopar.br ou presencialmente nos polos, as aulas já começaram no dia cinco deste mês.

A universidade possui 45 anos de tradição, é pioneira na modalidade de ensino EAD e já formou mais de 300 mil alunos no país. Atualmente nos dois polos são ofertados mais de 30 opções de cursos de graduação, entre eles estão Agronomia (Ibaiti), e Enfermagem e Estética (Santo Antônio da Platina).

Também fazem parte do portfólio de lançamento os cursos de Serviços Jurídicos Cartorários e Notoriais, Letras/Inglês e Letras/Espanhol.



A metodologia Semipresencial é pioneira no País, criada pela Unopar, aprovada pelo MEC e referência para outras instituições educacionais.

Nesta metodologia você participa de atividades em grupo e assiste a aulas transmitidas ao vivo, via satélite, uma vez por semana nos pólos de Ibaiti ou Santo Antônio da Platina, com a presença de um tutor em sala. Nos demais dias, você estuda online, por meio dos inúmeros recursos e conteúdos disponibilizados e todo o suporte da Unopar.

Os candidatos que participarem da prova neste domingo estão concorrendo ao sorteio de bolsas de estudo com até 50% de desconto. Aqueles que não puderem realizar a prova no domingo 28/01, podem agendar o melhor dia e horário, basta acessar o site www.unopar.br ou ir até o polo.

Mais informações:

Unopar Santo Antônio da Platina

Rua Diogo de Paula Viana, 727 – Jardim Egea

Fone 43-3534-7399 / 9 9662-0002.

Unopar Ibaiti

Av. Dra. Fernandina do Amaral Gentile, 405 – Centro

Fones: 43 3546-2521 / 9 8447-3536.