Viatura da PM é atacada durante festa em Jacarezinho

Por moradores do Residencial Santa Helena

Por volta das 22 horas de sábado, dia 15, rádios-patrulhas foram informadas por moradores do Residencial Santa Helena que numa residência da rua Domingos Lomba ocorria festa com grande numero de pessoas e com som extremamente alto. No local, também havia uso de bebidas alcoólicas.

A mulher, proprietária da casa, foi orientada a diminuir o volume, concordou, mas quando as viaturas saíam alguém gritou dizendo que iria arremessar pedras.

Perto de uma hora da madrugada deste domingo, dia 16, houve mais quatro ligações relatando a mesma perturbação, inclusive na vizinhança um criança especial estava alterada devido o barulho e por não conseguir dormir.

A equipe foi novamente ao residencial e dessa vez com a ROTAM também, porém foram recebidos a pedradas sendo que uma delas atingiu e quebrou o vidro dianteiro de um dos veículos (foto) . Devido a grande quantidade de pessoas que arremessava pedras, garrafas e o risco eminente a integridade física, foi necessário o uso de munições de impacto controlado na direção da turba que se voltou contra os PMs.

Neste momento, um grande número correu pelo portão da frente e outro grupo de pessoas correram pelos fundos pulando os muros e telhados vizinhos.

Depois de contido o tumulto, foi dada voz de prisão à mulher moradora da casa e responsável pelo evento por perturbação do sossego, desobediência e encaminhada a sede da 1ª CIA para Termo Circunstanciado.

Apreendidos os aparelhos de som: Um micro system CCE com três caixas, uma caixa de som artesanal com um falante Oliver Sound, um aparelho portátil da marca Lenoxx e um globo de luz sem marca (foto).

Recolhidos ao pátio do 2ºBPM cinco motocicletas já que os condutores fugiram do local.Devido ao grande número de envolvidos, aproximadamente 90, não foi possível efetuar a prisão de quem jogou a pedra e danificou a viatura, pois ele se evadiu. Todavia, foi identificado e será responsabilizado.

✅Resultados:

▶Uma mulher presa:

▶Aparelhos de som, caixa de som e globo de luz apreendidos;

▶Cinco motocicletas apreendidas;

▶Onze autos de infração confeccionados.