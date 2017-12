Vice assume prefeitura de Cambará

Por um mês e meio até retorno do titular

A vice-prefeita de Cambará,Cláudia Batista (PMDB) assumiu interinamente nesta quinta-feira, dia sete,o cargo do titular, Neto Haggi (os dois nas fotos) por um mês e meio.



A Câmara de vereadores aprovou por unanimidade na quarta-feira à tarde o requerimento com o pedido de afastamento do chefe do executivo, que também é peemedebista.



Ele se submeteu a uma cirurgia no estômago no dia 26 de novembro para retirada de um tumor benigno do estômago e comandava o executivo normalmente, mas por recomendação médica se afastará durante 45 dias para repouso, em sua casa.

“Está tudo bem, só preciso me recuperar do pós-operatório com tranquilidade”, assinalou.

Eleita pela aliança PP/DEM/SD/PSB/PMDB, a professora Cláudia Helena Negrão Batista nasceu em Ourinhos (SP) tem 51 anos, é divorciada de Neto e continua acumulando o cargo de secretária municipal de Educação. Possui duas filhas com o ex-marido.