Vice de Cida Borghetti tem obra de R$ 22 milhões no Norte Pioneiro

Coronel Malucelli esteve em Santo Antônio da Platina

O coronel Malucelli (PMN), será o vice de Cida Borgheti (PP),candidata à reeleição como governadora do Paraná. Malucelli seria candidato a deputado estadual, mas aceitou o convite, “sou amigos de todos, mas acho que essa é a hora da Cida, que vem fazendo uma excelente gestão”,afirmou.

O coronel se afastou da presidência do Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT).

Já esteve no Norte Pioneiro, inclusive nas duas últimas vezes fez visita de cortesia ao npdiario, em Santo Antônio da Platina (fotos). Na ocasião, comentou sobre obra do SEST/SENAT que está sendo erguida na cidade, de custo estimado em R$ 22 milhões em imóvel de 2.200 metros quadrados numa área total de sete mil m2.

Veja mais detalhes aqui: https://npdiario.com/economia/coronel-anuncia-obra-de-r-22-milhoes-no-norte-pioneiro/

Malucelli foi secretário de Segurança no governo de Beto Richa e presidente da Fetranspar (Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná). Ex-comandante da Polícia Militar, Malucelli é filiado ao PMN, do prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

“A governadora já me orientou de forma muita enfática a respeito da necessidade da segurança pública. O povo do Paraná necessita e exige a qualificação da área. Temos a corporação, a Polícia Militar, como a mais qualificada do País e faremos tudo que for possível para melhorar ainda mais. Assim também faremos com a Policia Civil, Policia Cientifica, Instituto de Criminalística e todos os atores que participam da segurança pública. Nós teremos um contato frequente para melhorar cada vez mais a segurança do povo paranaense”, disse.

Nascido em Morretes, Malucelli é atuante nas causas da Polícia Militar e também da Segurança Pública. Recentemente ajudou a criar o Comitê Prócarga Paraná, grupo que envolve diversas vertentes da segurança para combater o roubo de cargas no Estado. Antes ainda, liderou as tratativas para a criação da primeira delegacia voltada para atendimento de casos de roubo de cargas do Estado.

De abril de 1994 a 18 de junho de 1996 esteve à frente do 1º Comando Regional de Polícia Militar e foi o comandante mais longevo até ser nomeado interventor de Morretes. Além disso, reorganizou o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas no Estado do Paraná (Setcepar), como diretor executivo. E, na sequência, a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná (Fetranspar).

Sua formação acadêmica conta com diplomas de Bacharel em História, Administração de Empresas e Direito (OAB nº 25.128) pela Faculdade de Direito de Curitiba.