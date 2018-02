Vice-governadora vem para Norte Pioneiro com marido ministro amanhã

Em Jacarezinho e Cornélio Procópio

O ministro da Saúde, Ricardo Barros (foto) estará na região neste sábado, dia dez, às dez horas, no Sesc/Serviço Social do Comércio (foto) de Jacarezinho(rua Dois de Abril, 720, em Jacarezinho. Junto com ele, está confirmada a presença também da esposa, a vice-governadora Cida Borghetti (foto).Virão de avião desde o aeroporto Bacacheri(Curitiba) para Ourinhos(SP).

A informação, exclusiva, é do prefeito de Ribeirão Claro, Mário Pereira , presidente da Amunorpi(Associação dos Municípios do Norte Pioneiro)

E às 14h30m, estarão no auditório da 18ª Regional de Saúde(Rua Justino Marques Bonfim, 27), em Cornélio Procópio.O embarque de volta para a Capital está previsto para as 16 horas no aeroporto local.

Em ambas as oportunidades, anunciarão mais recursos financeiros para projetos e programas do governo federal.