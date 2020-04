Vice-Prefeito de Abatiá denunciado por uso indevido de veículo municipal

Outros políticos da cidade também são acusados, mas não têm nomes citados

De acordo com denúncias, o vice-prefeito da cidade de Abatiá, Santo Caetano da Silva, conhecido como Santo da Oficina, (foto abaixo, de chapéu) teria utilizado um veículo oficial para interesses particulares.

Num sábado, dia 11, foi visto retirando o veículo Fiat Pálio, com placas AYR3B49, da garagem ao lado da Prefeitura (prédio da procuradoria Jurídica), o qual só retornou ao local no domingo, dia 12, à noite. Supostamente, o político foi passar o domingo de Páscoa com seus familiares, que residem em outro município, e na viagem usou o carro que não poderia ter fins próprios, fora as necessidades referentes à gestão atual da cidade.

A partir de outras informações, além do vice-Prefeito, outras pessoas, bem como políticos aliados ao prefeito, também utilizariam de veículos do município para fins particulares.

O morador do município, o qual fez a denúncia, completa que:

Em um momento crítico que a cidade vem passando, com problema do combate ao Coronavírus, além do comércio fechado, escolas sem aulas e toda dificuldade financeira, esperávamos que o vice-prefeito tivesse sensatez e evitasse comportamentos vergonhosos“

O vice foi procurado pela reportagem. Num primeiro momento, disse que não foi passear e sim levar uma mulher em hospital de Curitiba. Em seguida, citou o Angelina Caron, localizado em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana da Capital. Inquirido, se confundiu e mencionou Piraquara.

Minutos depois, após desligar o telefone, comunicou que falaria a “verdade” e que teria “levado um casal e uma criança” para uma unidade de saúde em Curitiba, mas não sabe a doença e deixou os três na cidade e retornou. Ficou de ligar no dia seguinte para detalhar e neste domingo, dia 19, completaram cinco dias do último contato, sem comunicação.