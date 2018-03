Ex-vice-prefeito platinense tem problema cardíaco e está em UTI

Sem risco de morte

O médico Jorge Cendon Garrido (fotos), ex-vice-prefeito duas vezes de Santo Antônio da Platina, está internado numa Unidade de Tratamento Intensivo no Hospital Evangélico de Londrina.

Ele sofreu problemas cardíacos na sexta-feira, se submeteu a dois procedimentos (cateterismo e angioplastia) no sábado e se encontra se recuperando.

A alta deve ser ainda no início desta semana.

Dr.Garrido foi presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologista,casado com a empresária Helena, tem 64 anos,três filhos e dois netos.