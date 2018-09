Victor e Diogo sábado em Santo Antônio da Platina; veja vídeo

Dupla sobe ao palco do Borboleta Festival neste sábado

Victor e Diego (foto e vídeo acima) se apresentam sábado, 15 de setembro, no Borboleta Festival, em Santo Antônio da Platina.

A dupla está entre as cem mais tocadas do país com a música “Moletom Vermelho” .

Para essa apresentação especial a dupla montou um repertório que conta com música próprias como “Moletom Vermelho”, “Portão de Grade”, “Bebendo em Casa”, “Cupido Pinguço” e “De Garrafa em Garrafa”, além de covers.

“Nosso show é animado demais, queremos levar alegria, diversão e entretenimento para o público de Santo Antônio da Platina e região”, conta Victor.

“Cada bloco foi produzido do nosso jeito e com a nossa essência. Esperamos todos vocês lá para festar muito com a gente, complementa Diogo.