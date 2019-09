Vídeo de paciente saindo de UTI comove Norte Pioneiro

Ela é de Santo Antônio da Platina

Maria Augusta Marques (fotos e vídeo), de 46 anos, é comerciante em Santo Antônio da Platina. Junto com a família e, em especial, o marido, Nenzão, cuida da empresa Pedrão Buffet Grill. No dia 28 de agosto, foi submetida a uma cirurgia que tinha tudo para ser simples (retirada de cálculo renal), mas o procedimento no Hospital Evangélico de Londrina acabou tendo complicações gravíssimas e a moça esteve à beira da morte durante três semanas, causando comoção na cidade onde reside e também na região.

“Minha mulher não teve infecção hospitalar, pelo contrário, foi muito bem tratada, mas aconteceram problemas depois da operação e nós todos ficamos assustados. Nossa família agradece publicamente a todos os amigos e mesmo pessoas que nem conhecemos de todas as religiões pelas orações. Graças a Deus, está num quarto no hospital, deve receber alta em breve e não corre mais risco de morte”, afirmou o marido ao npdiario, na manhã desta quinta-feira, dia 19.

O casal tem dois filhos, João Antônio, 13 anos, e Pedro, 25, e comemorou Bodas de Prata em 2019, “o melhor presente foi a vida dela preservada”, comentou Nenzão.

Nesta quarta, dia 18, Dudu, como é carinhosamente chamada, saiu da UTI(Unidade de Tratamento Intensivo) do Evangélico e o comovente vídeo feito por uma parente trouxe emoção para todo o Norte Pioneiro(veja abaixo).