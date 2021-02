Acidente envolveu Honda 500 cc e uma picape Saveiro em esquina

Imagens e áudio impactantes – capturadas por uma câmera presa ao capacete do condutor de uma Honda vermelha 500 cilindradas – mostram o exato instante em que Adriano Anselmo (foto) colide contra uma VW/Saveiro, no centro de Santo Antônio da Platina na tarde de terça-feira, dia 16.

Segundo a subcomandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, tenente Ivna Caroline Dias, o acidente aconteceu às 17h55m, no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, ao lado do Platina Shopping.

O motorista profissional de ônibus de 45 anos foi arremessado ao chão. Quando da chegada dos socorristas estava nervoso e agitado, apresentando contusões, escoriações e ferimentos no rosto, braços e pernas e foi encaminhado ao Pronto Socorro.

Amigos informaram nesta quarta-feira, dia 18, que ele permanece estável e sem risco de morte.