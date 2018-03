Vídeo mostra dupla invadindo loja em Andirá

Na madrugada de quarta-feira

Uma dupla ainda não identificada invadiu uma loja de móveis na madrugada de quarta-feira, dia 27, por volta das 3 horas. Os dois estavam de boné, mas deixaram o rosto à mostra. A polícia suspeita de que eles não sejam de Andirá, mas que podem estar agindo na região. Eles furtaram uma centrífuga e três piscinas e, segundo o proprietário, Luciano Ribeiro, só não deram mais prejuízo porque o alarme disparou.

A Polícia Civil expediu um alerta às unidades de policiamento de toda a região, na tentativa de identificar os autores do furto. Um deles tem uma tatuagem no pescoço, que não pôde ser identificada. No mês de fevereiro, uma onda de furtos e roubos tomou conta da comarca, que atende também os municípios de Itambaracá e Barra do Jacaré.

De acordo com a Polícia, houve dias em que foram registrados até três furtos. Várias iniciativas foram impetradas pelas Polícias Militar e Civil e o número de ações de marginais diminuiu, mas mesmo assim ainda continuam ocorrendo pequenos furtos nos três municípios daquela região.

Segundo o investigador Leandro Mineiro, há suspeitas de que os criminosos sejam de municípios da região e não há informações de que eles já tenham passagem pela Polícia de Andirá. O modus operandi dos criminosos é sempre o mesmo, o que leva a polícia a suspeitar de que há uma quadrilha atuante neste tipo de crime no Norte Pioneiro.