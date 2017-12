Vídeo mostra momento do resgate de carcereiro em Cambará

Um detento morreu e o outro se feriu

Vídeo que começou a circular na tarde desta segunda-feira, dia quatro, mostra o momento em que uma câmera de segurança da carceragem de Cambará mostra a tentativa de fuga de dois detentos no domingo.

O carcereiro foi surpreendido pelos marginais e já estava praticamente dominado, quando o policial civil, que também estava de plantão, percebeu.

Os bandidos queriam fazer um refém para então escapar.

O mais perigoso, Maicon Rodrigo Torres( preso por furto, tráfico e tráfico de drogas) morreu na hora, enquanto o comparsa, Paulo Ricardo Pinheiro da Silva, conseguiu se salvar e se recuperou na Santa Casa dede Jacarezinho.Ele já está recolhido à cadeia novamente.

O policial e o carcereiro não se machucaram.

Um inquérito foi instaurado ainda no domingo, dia três, para apurar as circunstâncias do crime.

