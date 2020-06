Vídeoconferência discute educação nesta quinta-feira

“Educação em tempos de pandemia”

Nesta quinta-feira, dia 25, haverá uma reunião por vídeo-conferência da Coordenadoria Regional da Casa Civil do Norte Pioneiro. Com início às 15 horas, via Google Meet, o tema discutido será a educação em tempos de pandemia.

O evento on-line terá presença de várias autoridades, entre elas o Secretário de Educação e Esporte, Renato Feder, o Diretor Geral da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte (SEED), Gláucio Dias, e os chefes do Núcleo Regional de Educação (NRE). Profissionais de toda região participarão, como Jacarezinho, Wenceslau Braz, Ibaiti e Cornélio Procópio.

A coordenação será de Juarez Leal Daio (foto principal).