Vigia evita furto de prédio histórico em Joaquim Távora

Em torno de 3h10m desta sexta-feira, dia nove,a Polícia Militar foi até a Estaçāo Cultural e Ferroviária de Joaquim Távora (foto) ,onde o solicitante, vigilante do local,aguardava.

Ele contou que estava no interior do prédio quando uma pessoa estourou a fechadura de uma das portas. Provavelmente, o ladrão não sabia havia um funcionário. Com a surpresa o criminoso saiu correndo em direção da Avenida Senador Souza Naves, sendo percebido ser uma pessoa magra, de aproximadamente 1,65 de altura, trajando blusa colorida e calça jeans, porém não soube dar informação de pele e características do rosto.

A equipe realizou buscas, porém nenhum suspeito foi localizado. O funcionário foi orientado quanto aos procedimentos.

