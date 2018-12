Vinícola abre novos mercados de vinho no Norte do Paraná

Bons vinhos na região

Casa Carnasciali nasceu no Vale do Ivaí com compromisso de qualidade e acompanhamento de um dos melhores enólogos do Brasil.

Imagine a sensação de ser o primeiro a produzir vinho de qualidade em uma determinada região, expandindo as fronteiras da vitivinicultura. É o que está começando a ocorrer no Vale do Ivaí, na região Norte do Paraná, com a Vinícola Casa Carnasciali. O projeto começou a ser planejado pelo empreendedor Rogério Carnasciali em 2000 e a implantação ocorreu em janeiro de 2013. E o que ocorreu nesses 13 anos? Carnasciali explica: foram feitas todas as pesquisas necessárias para a implantação de um parreiral com uvas viníferas de alta qualidade.

Rogério Carnasciali estudou muito sobre o assunto, mesmo assim não abriu mão de se cercar de experts na hora de materializar seu sonho. O gaúcho Delto Garibaldi, eleito o melhor enólogo brasileiro em 2014, aceitou o desafio e, mais que isso, indicou o agrônomo Silvano Michelon para conduzir o processo, seguindo rigorosos critérios de qualidade, do plantio até a colheita. “Os dois técnicos descreveram a terra como excelente para o plantio de uvas viníferas, levando em conta as análises do solo e o os dados climáticos do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná)”, observa Carnasciali.

Com a assistência técnica de profissionais do Rio Grande do Sul, com muita experiência e reconhecimento nacional e com base em diversos fatores climáticos, foi feita a escolha das variedades. Em agosto de 2016, foram plantadas quatro mil mudas de Chardonney, 3,2 mil mudas de Pinot Noir e duas mil mudas de Shiraz. A primeira colheita está sendo feita neste final de dezembro, com uma previsão de dois mil quilos. A partir de 2020, a colheita será com 100% da capacidade de produção e com previsão de 30 mil quilos, produzindo 30 mil garrafas de vinhos e espumantes.

O manejo utilizado nos vinhedos da Casa Carnasciali é referenciado como Agricultura de Precisão. O sistema de condução das parreiras é em linha, chamado espaldeira, o que possibilita à planta receber mais sol e vento, evitando as doenças. “O resultado desse cuidado se transforma em benefício com a utilização de menos defensivos agrícolas. Nesse ano de 2018 não foi utilizado nenhum inseticida”, destaca Rogério Carnasciali.

A Casa Carnasciali está muito bem localizada, às margens da rodovia PR 170, conhecida como Rodovia do Milho, a 13 km do centro de Apucarana, 40 km de Maringá e 50 km de Londrina, os principais mercados consumidores na região, além de 250 km de Ponta Grossa e 350 km de Curitiba.

A proposta da Casa Carnasciali é apresentar um vinho diferenciado, de alta qualidade, mas também será integrada ao Turismo Regional. A visitação ao público será aberta em junho de 2019. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o consumo per capita no Brasil é de menos de dois litros de vinho ao ano – dados de 2016. “Portanto, o país é um mercado com grandes possibilidades de crescimento, estimado em 98%, e num momento em que os vinhos brasileiros começam a ser reconhecidos e valorizados internacionalmente”, conclui Rogério Carnasciali.

Experiência levou à criação do brasilbonsvinhos.com.br

A partir da experiência de 18 anos no mundo do vinho, Rogério Carnasciali identificou a oportunidade de criar um site e uma Loja Virtual exclusiva de vinhos brasileiros de alta qualidade. Assim, neste ano de 2018 foi lançado o site brasil bons vinhos com o conceito de promover e democratizar as informações sobre os excelentes vinhos e espumantes brasileiros produzidos pelas pequenas e médias vinícolas, conhecidos como vinho arte ou vinho butique e reconhecidos pelo mercado internacional, resultado do investimento e da qualidade do trabalho de toda cadeia produtiva do vinho no Brasil.

O Centro de Distribuição do site está localizado em Apucarana, Norte do Paraná, local estratégico para distribuição nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, com baixo custo de frete e entrega rápida. A logística de entregas é realizada pelos Correios, incluindo o sistema de Logística Reversa, que é o serviço de remessa de mercadorias em devolução, sem ônus ao cliente remetente. Pelo contrato com os Correios, a tarifa do frete para 122 cidades de São Paulo, incluindo a capital, é a mesma tarifa estadual considerada do Paraná.

“As vinícolas parceiras são selecionadas por dois enólogos a partir de critérios relacionados ao cuidado com os vinhedos, seleção das uvas e utilização de equipamentos modernos com alta tecnologia no processo produtivo, que resultam em produtos fantásticos. O Brasil vem se destacando internacionalmente no mercado de vinhos e espumantes em função dos grandes investimentos em pesquisa, treinamento de pessoal e de reconstrução dos vinhedos no Rio Grande do Sul”, salienta Rogério Carnasciali.

Nos últimos 18 anos, produtores de vinho de todo o país têm investido na linha de produtos de alta qualidade, colocando o país no cenário internacional. Uma característica que marca esse processo é o surgimento de vinícolas que primam pela qualidade e menos pela quantidade, com a intenção de criar o melhor vinho, capaz de concorrer com grandes produtores nacionais e internacionais.

Para contribuir para a valorização do vinho e espumante nacional, o acesso à loja virtual é precedido por um site (www.brasilbonsvinhos.com.br), que traz conteúdos ligados ao processo de produção do vinho e à viticultura, visando levar informações específicas para que as pessoas compreendam a diferença entre um vinho produzido em escala industrial e outro produzido em pequena escala.

