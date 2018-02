Vinte presos fugiram hoje à tarde da cadeia de Ibaiti

Do pátio ganharam as ruas através de buraco

Vinte dos 153 detentos da cadeia de Ibaiti fugiram em torno das 15 horas desta segunda-feira, dia 12,por um buraco feito na lateral do prédio.Coincidente, do lado de onde saíram na última fuga.

Eles estavam no pátio tomando sol(108 presos).Os outros estavam na ala chamada de “Seguro”, impossível de permitir escapadas.

A Polícia Civil comunicou o Judiciário e a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) deve chegar até o começo da noite para retirar todos das celas e fazer a recontagem, além de recolher eventuais celulares, armas, drogas etc.

A Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil(OAB) já pediu a interdição da carceragem.

A reportagem do npdiario acompanha o caso.

Leia também: https://npdiario.com/noticias-da-regiao/frustrada-mais-uma-tentativa-de-fuga-de-presos-em-ibaiti/

E ainda: https://npdiario.com/noticias-da-regiao/exclusivo-veja-fotos-dos-foragidos-da-cadeia-de-ibaiti/