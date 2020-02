Vinte veículos reforçam proteção social em 15 cidades do Norte Pioneiro

Investimento passou de R$ 17 milhões

A Rede de Proteção Social e Especial Básica do Paraná ganhou reforço nesta sexta-feira (07), com o repasse de 222 carros e 15 micro-ônibus para 167 municípios do Estado. O repasse é do Ministério da Cidadania e a entrega foi feita em solenidade com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior, do ministro da Cidadania, Osmar Terra; da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e da primeira-dama do País, Michelle Bolsonaro (fotos).

Os 15 municípios beneficiados no Norte Pioneiro, por ordem alfabética, são: Andirá (2), Bandeirantes (1),Cambará (1), Guapirama (1), Ibaiti (2), Joaquim Távora (3), Rancho Alegre (1), Ribeirão Claro (1), Salto do Itararé (1), Santana do Itararé (1), Santo Antônio da Platina (2), Sertaneja (1), Tomazina (1), Uraí (1) e Wenceslau Braz (1).

A ação visa melhorar o atendimento às famílias mais vulneráveis, ampliando a acessibilidade e o transporte dos usuários, bem como das equipes que trabalham com os serviços e programas da assistência social”

O evento ocorreu na Academia da Polícia Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os veículos representam investimento de R$ 17,7 milhões, o maior realizado desde 2018.

Ratinho Junior destacou que os veículos são essenciais para ações de apoio aos paranaenses em situação de vulnerabilidade e que ajudarão o Governo do Estado a ampliar o olhar social, um dos pilares da gestão. “A ação visa melhorar o atendimento às famílias mais vulneráveis, ampliando a acessibilidade e o transporte dos usuários, bem como das equipes que trabalham com os serviços e programas da assistência social”, disse ele.

“É um reforço extremamente importante para o atendimento nesta área. Veículos que poderão ser usados por Apaes, entidades filantrópicas e por prefeituras, ajudando no transporte de crianças, jovens e idosos”, afirmou Ratinho Junior. Ele lembrou que esse foi o maior repasse em quantidade de veículos feito pelo Ministério da Cidadania. “Fruto também do bom trabalho da nossa bancada de deputados federais, que colaborou com emendas que permitiram essa entrega”, explicou.

O governador destacou a parceria com a União, lembrando que São José dos Pinhais é também uma das cinco cidades do País que recebeu o projeto-piloto Em Frente Brasil – Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta. “São parcerias importantes, que ajudam no desenvolvimento social do Paraná e também a melhorar a segurança de uma das maiores cidades do Estado”, declarou.

São José dos Pinhais recebeu um veículo de passeio. O prefeito do município, Toninho Fenelon, destacou que o automóvel vai colaborar para o atendimento dos programas sociais em andamento na cidade. “Quando o poder público melhora os serviços públicos, consequentemente melhora a vida das pessoas”, afirmou.

PRIORIDADE – Osmar Terra ressaltou que a União segue a mesma linha do Governo do Paraná, fazendo dos projetos sociais uma prioridade. “Quem está na ponta sabe das necessidades dos mais vulneráveis, sejam idosos, pessoas com deficiência, crianças. Temos buscado atender com eficiência os que mais necessitam. Só assim poderemos mudar a situação econômica e social do país”, acrescentou.

Já a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, reforçou que os veículos são fundamentais na execução de projetos que melhorem a vida das crianças, especialmente as mais necessitadas. Segundo ela, o Governo Federal trabalha para ampliar o número de cidades no Paraná beneficiadas pelo repasse.

NÚMEROS – Em todo o Brasil, 703 veículos já foram entregues pelo Ministério da Cidadania, sendo 314 carros e 383 micro-ônibus desde o ano passado. Os micro-ônibus são adaptados e com capacidade para 28 passageiros, um motorista e um cadeirante. “Essa entrega é simbólica, mostrando que devemos ser o País da inclusão”, destacou a ministra Damares.

O Ministério reforçou que o processo de aquisição dos automóveis, iniciado em novembro de 2018, foi feito de forma descentralizada por meio de Ata de Registro de Preços, permitindo redução no tempo e na otimização da compra, além de padronizar os veículos que atendem à população.

PRESENÇAS – Participaram da cerimônia a primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa; os secretários João Carlos Ortega (Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas), Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) e Rômulo Marinho (Segurança Pública); o chefe de gabinete do governador, Daniel Villas Bôas; o comandante-geral da Polícia Militar no Paraná, coronel Péricles de Matos; o chefe da Casa Militar, tenente-coronel Welby Pereira Sales, entre outros.

Confira AQUI os municípios contemplados.

A primeira coluna é de carro, e a segunda de micro-ônibus​.

.