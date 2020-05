Visãonet ajuda organizar os estudos nesta Quarentena

Confira as dicas criativas, produtivas e pragmáticas

Para muitos pais e tutores têm sido novidade ver as crianças e adolescentes estudando em casa. Com diversos afazeres e aulas online, não é muito simples se adaptar e organizar a rotina nessa nova realidade que estamos vivendo nesse momento.

Pensando nisso, a Visãonet resolveu escrever esse post com dicas de como você, tutor de uma criança ou adolescente, pode auxiliar na organização dos estudos em casa. Confira como organizar os estudos na quarentena.

1. Organize um local para isso

Pode parecer simples, mas é essencial. Primeiramente, ajude a organizar um local próprio para os estudos. Nesse momento, é importante que todo o foco seja nos estudos, sem distrações e muito barulho em volta. Por isso, deixe o local preparado com um aparelho conectado a internet, cadernos, livros, e materiais escolares em geral, inclusive uma garrafinha de água! Se hidratar nesse momento também tem sua importância.

2. Crie um cronograma

Por mais que seja comum, muitos ainda não possuem o hábito de criar um cronograma de estudos. Mas, na hora de se organizar faz toda a diferença. Portanto, separe as primeiras horas da semana juntamente com a criança e o adolescente para se organizar e criar um cronograma diário de atividades e estudos com horários específicos para cada um.

3. Tenha metas diárias

Após criar o cronograma, defina metas diárias e insira as mesmas no cronograma diário. Afinal, qualquer um de nós nos sentimos ainda mais motivados a realizar atividades de acordo com metas traçadas, elas se tornam um desafio. Junto ao adolescente ou criança verifique quantas atividades é possível fazer, quais aulas assistir, e faça disso uma (meta quem sabe até com uma premiação depois para motivar ainda mais, né?).

4. Discuta todas atividades com um tutor

Como tutor de uma criança ou adolescente, é importante que você estimule-o a discutir as atividades e verificar se estão sendo realizadas corretamente. Por isso, sempre ao encerrar uma atividade questione, pergunte o que assistiu na aula, assim será possível ter conhecimento da atenção que o aluno está tendo com seus afazeres.

5. Dê uma pausa

No cronograma que você tutor irá auxiliar a criança ou adolescente a fazer, insira pausas entre os horários de estudo e atividades. Isso fará com que a capacidade de concentração seja ainda melhor, as pausas são importantes para comer algo, lavar o rosto, beber água, ir ao banheiro, etc. Assim, ficará mais fácil voltar e se concentrar nas atividades a serem desenvolvidas.

6. Tenha momentos de lazer

Apesar do aluno estar na maior parte das vezes focado em realizar suas atividades, também é importante que tenha momentos de lazer. Com isso, será possível relaxar e voltar com todo gás para as atividades. Então, não deixe de ter esse momento com a criança ou adolescente, vale organizar uma noite de filmes e quem sabe até conteúdos disponíveis na Watch TV ou Noggin, plataformas inclusas nos pacotes VN Plus.

7. Tenha uma boa internet

Por fim, mas não menos importante, ter uma boa internet nesse momento é excepcional. Por isso, na Visãonet temos planos de internet via fibra que cabem no seu bolso com a velocidade que você precisa para seus estudos! Os planos estão a partir de R$89,90, com diversos benefícios como: Red Resolve (assistência ténica especializada), Visãonet Wi-Fi, acesso ao streaming Watch TV e Noggin, tudo isso com taxa zero na instalação e equipamentos inclusos no valor da mensalidade. Está esperando o que para ser cliente Visãonet? Conheça nossos planos em nosso site agora mesmo.

Fonte: Universo Visãonet (http://universovisaonet.com. br/organizar-estudos- quarentena/)