São três sugestões para se divertir e se emocionar

Você ai, curte filmes de Natal? A dica de hoje fica por conta de 3 filmes disponíveis na Netflix para você entrar no clima do Natal

O primeiro deles já vem fazendo bastante sucesso, estrelado por Leandro Hassum, Tudo bem no Natal que vem, tem reunido famílias na frente das telinhas para dar boas risadas e claro se emocionar um pouco.

Amor com Data Marcada (trailer abaixo) conta a história de dois desconhecidos que resolvem passar as festas de final de ano juntos, e ai, será que isso vai dar certo?

Já o X do Natal é um animação curtinha e conta a história de um alien entra na casa de uma família de elfos e é confundido com um brinquedo de Natal.

