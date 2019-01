Visãonet inicia o ano com taxa zero e novidades

Mensagem da empresa

Antes de tudo, nós da Visãonet, gostaríamos de agradecer por todos os clientes que estiveram conosco em 2018, neste último ano evoluímos com um único objetivo, ver você chegar até aqui com a gente. É isso que mais nos motiva, saber que você confia no nosso serviço e está sempre do nosso lado. Que em 2019 essa parceria seja ainda mais forte.

Uma grande novidade para as cidades que ainda não estavam sendo atendidas com os novos planos, é que a partir de agora estão disponíveis para todas as cidades que atendemos com a tecnologia de internet via fibra, planos de 30 à 100 mega de velocidade, se você já é cliente basta entrar em contato conosco para atualizar seu plano!

E para que nossa família aumente, anunciamos que estamos com taxa zero neste primeiro mês de 2019.

Na contratação de qualquer plano via fibra a taxa de instalação é com 100% de desconto, e o equipamento vai em comodato. Contrate em janeiro, pague proporcional aos dias que utilizar sua conexão somente em fevereiro!

Não deixe para amanhã a real conexão que você pode conhecer hoje, manda um whats 44 9 9983 1071 (opção comercial na central de atendimentos) ou visite nosso site www.visaonet.com.br