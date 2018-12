Visãonet possui nova forma de pagamento

E ainda concorre a 13 cartões pré-pagos da Netflix

Já pensou em pagar a fatura da sua internet, taxa de instalação ou equipamento com seu cartão de crédito? A Visãonet possibilita a você mais uma forma de pagamento, da sua mensalidade, instalação ou equipamento.

Com a fatura recorrente você tem a comodidade e facilidade desejada para não se preocupar com os boletos mensais.

O pagamento recorrente é uma espécie de boleto eletrônico, que cobra mensalmente e não compromete o limite do cartão, pois se utiliza do limite somente no mês, e não do valor total do contrato, é como o pagamento da Netflix, sabe? Além disso, você controla melhor seus gastos consultando a fatura, quando necessário, evita o acúmulo de vários boletos de contas diferentes, e, se o seu cartão tem a possibilidade de acumular pontos tem essa grande vantagem também.

Para a taxa de instalação ou equipamento é possível realizar o pagamento parcelado, porém, nessa forma é descontado o valor total do limite do seu cartão.

Contratando em dezembro você ainda concorre a 13 cartões pré-pagos da Netflix, no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) cada, não dá pra ficar de fora dessa não é mesmo? Ficou interessado? Visite o site para saber mais www.visaonet.com.br ou envie uma mensagem no Whatsapp (44) 9 9983 1071.