Visãonet tem promoção Taxa Zero

Em todo o Norte Pioneiro

A Visãonet está com a promoção Taxa Zero, onde na contratação de qualquer plano de internet via fibra óptica você ganha 100% de desconto na taxa de instalação.

Oferecemos a nossos clientes um atendimento especializado, de segunda a sexta das 8h às 21h, sábado, domingo e feriados das 8h às 18h, no Inbox do Facebook (https://www.facebook.com/visaonet/), Whatsapp 44 9 9983 1071 e através do site www.visaonet.com.br.

Não deixe para amanhã, pois a promoção é por tempo limitado.

Confira um pouco sobre nossos planos via fibra:

#FIBRANETWORKING de 12 mega, é essencial para aqueles que querem se conectar ao mundo através das redes sociais.

#FIBRAPLAY com 15 mega, é indicado para aqueles que não deixam de lado o entretenimento, seja para jogar online, ver filmes ou séries.

#FIBRAFAMILY, 25 mega de pura conexão, o plano é ideal para aquelas famílias que estão sempre conectadas, e permite a navegação para 5 pessoas simultaneamente.

#FIBRAWORK, o plano de 50 mega é indispensável para as pessoas que trabalham em casa e precisam de uma velocidade maior para realizar seus trabalhos com agilidade.