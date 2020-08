Vítima sofre tentativa de homicídio em Ibaiti

Investigações continuam

Na noite de segunda-feira, dia quatro, às 20h30m, um homem foi ferido com duas facadas na rua José Heidgger, na vila Santo Antônio de Pádua, em Ibaiti.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Campanha da cidade. Segundo o médico que atendeu o paciente, os ferimentos no peito não foram graves, entretanto, afirmou que mais exames serão necessários.

O crime foi motivado por questões familiares envolvendo a construção de uma casa. A faca (14 cm de cabo e 12 cm de lâmina), usada na agressão, foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

O autor do crime ainda não foi localizado, investigações continuam.