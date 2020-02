Vítimas do roubo estão bem; PM recupera camionete mas bando consegue fugir

Um dos bandidos abandonou Hilux em Barra do Jacaré e fugiu

Após o roubo ocorrido na manhã desta quarta-feira dia 19, numa residência do centro de Santo Antônio da Platina, a Polícia Militar realizou bloqueio no trevo da cidade da Barra do Jacaré, às margens da PR-092. Havia a informação que os cinco elementos na camionete levada na escapada estariam armados com o veículo nas proximidades de Itambaracá.

Quando a Toyota Hilux entrou numa estrada vicinal (via importante para os moradores da redondeza) próxima ao matador de Andirá, às margens da BR-369, as equipes iniciaram o cerco do entorno,porém a quadrilha retornou sentido antigo pedágio, de novo na rodovia federal onde possivelmente havia adentrado em outro caminho.

Dessa vez, apenas um dos elementos (não se sabe ainda onde estava o restante do bando) pegou o trajeto da PR-515, que liga Barra do Jacaré até Cambará, onde próximo ao bairro Coqueiralzinho, os PMs viram o ladrão a pé, o qual correu em direção a uma mata fechada. A chuva atrapalhou muito os trabalhos e a varredura.

Na sequência, na rua Sebastião de Carvalho de Souza, esquina com Eleodoro Francisco de Souza, a camionete estava abandonada no local, com a chave no contato. porém sem nenhuma pessoa.Apreendido veículo e encaminhado para sede da delegacia de Polícia Civil de Andirá para que fossem tomadas as devidas providências.

Veja mais detalhes aqui: https://npdiario.com/capa/bando-invade-casa-faz-refens-rouba-e-foge-hoje-em-santo-antonio-da-platina-videos/